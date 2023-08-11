Антарес Армет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтарес Армет

Антарес Армет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антарес Честер

Мать: Антарес Элеонора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антарес Армор

Мать ребёнка: Эвандер Кастеллин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антарес Харбор

Мать ребёнка: Эвандер Кастеллин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антарес Джасей

Мать ребёнка: Эвандер Кастеллин

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эвандер Кастеллин

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close