Антарес Армет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антарес Честер
Мать: Антарес Элеонора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антарес Армор
Мать ребёнка: Эвандер Кастеллин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антарес Харбор
Мать ребёнка: Эвандер Кастеллин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антарес Джасей
Мать ребёнка: Эвандер Кастеллин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эвандер Кастеллин