Эвандер Кастеллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эвандер Кастеллин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эвандер Аора

Мать: Мерсер Спектра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антарес Армор

Отец ребёнка: Антарес Армет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антарес Харбор

Отец ребёнка: Антарес Армет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антарес Джасей

Отец ребёнка: Антарес Армет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антарес Армет

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