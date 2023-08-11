Эвандер Кастеллин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эвандер Аора
Мать: Мерсер Спектра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антарес Армор
Отец ребёнка: Антарес Армет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антарес Харбор
Отец ребёнка: Антарес Армет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антарес Джасей
Отец ребёнка: Антарес Армет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антарес Армет