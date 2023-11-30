Прасковья Трифоновна
Место рождения
Дата рождения19.10.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1824 ст.
Отец: Трифон Михайлович
Мать: Елена Кирилловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX6-9Y86?i=814&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PRK-QJ89
Бракосочетание
03.11.1840 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXZ-6TD?i=540&cc=1921824
Рождение ребёнка
1851
Сын: Иванов Иван Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Корнилович
Локотцы, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-K9M5-Y?i=136&wc=M69S-KMS%3A224254401%2C235329501%2C236038401&cc=1929530
Смерть
Неизвестно