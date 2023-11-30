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Прасковья Трифоновна

Место рождения

Васиха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.10.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1824 ст.

Отец: Трифон Михайлович

Мать: Елена Кирилловна

Васиха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX6-9Y86?i=814&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PRK-QJ89
Бракосочетание
03.11.1840 ст.

Муж: Иванов Иван Корнилович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXZ-6TD?i=540&cc=1921824
Рождение ребёнка
1851

Сын: Иванов Иван Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Корнилович

Локотцы, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-K9M5-Y?i=136&wc=M69S-KMS%3A224254401%2C235329501%2C236038401&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
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