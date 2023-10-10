Фетисов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисов Дмитрий

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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