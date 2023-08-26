Корсакова Ефросинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Трегубов Тимофей
Мать: Трегубова Матрена
Рождение ребёнка
?.01.1934
Дочь: Корсакова Таисья Александровна
Отец ребёнка: Корсаков Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
?.01.1937
Сын: Корсаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Корсаков Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
?.04.1942
Дочь: Корсакова Нина Александровна
Отец ребёнка: Корсаков Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
20.06.1948
Дочь: Втюрина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Корсаков Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
?.01.1951
Сын: Корсаков Александр Александрович
Отец ребёнка: Корсаков Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
?.07.1955
Сын: Корсаков Леонид Александрович
Отец ребёнка: Корсаков Александр Кузьмич
Смерть
2003