Корсакова Ефросинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова Ефросинья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ЦВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Трегубов Тимофей

Мать: Трегубова Матрена

Рождение ребёнка
?.01.1934

Дочь: Корсакова Таисья Александровна

Отец ребёнка: Корсаков Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
?.01.1937

Сын: Корсаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Корсаков Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
?.04.1942

Дочь: Корсакова Нина Александровна

Отец ребёнка: Корсаков Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
20.06.1948

Дочь: Втюрина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Корсаков Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
?.01.1951

Сын: Корсаков Александр Александрович

Отец ребёнка: Корсаков Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
?.07.1955

Сын: Корсаков Леонид Александрович

Отец ребёнка: Корсаков Александр Кузьмич

Смерть
2003
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