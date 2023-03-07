Сорокина (Самохина) Елена
Место рождения
Дата рождения1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Самохинъ Никита
Мать: Самохина Екатерина
Рождение ребёнка
09.08.1875
Сын: Сорокинъ Александръ
Отец ребёнка: Сорокинъ Александръ
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сорокинъ Николай
Отец ребёнка: Сорокинъ Александръ
Рождение ребёнка
28.04.1883
Сын: Сорокинъ Арсеній
Отец ребёнка: Сорокинъ Александръ
Рождение ребёнка
04.11.1890
Сын: Сорокинъ Петръ
Отец ребёнка: Сорокинъ Александръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокинъ Александръ