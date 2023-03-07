Сорокина (Самохина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Самохина) Елена

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Самохинъ Никита

Мать: Самохина Екатерина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1875

Сын: Сорокинъ Александръ

Отец ребёнка: Сорокинъ Александръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Сын: Сорокинъ Николай

Отец ребёнка: Сорокинъ Александръ

Рождение ребёнка
28.04.1883

Сын: Сорокинъ Арсеній

Отец ребёнка: Сорокинъ Александръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1890

Сын: Сорокинъ Петръ

Отец ребёнка: Сорокинъ Александръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Александръ

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