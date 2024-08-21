Ефимова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Некрасов (Иванов) Лука Иванович
Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович
Ревизия 10. Туменское, Феодосинская волость, Коломенский уезд, Московская губерния https://cgamos.ru/skazki/51-8-729/ 1698 стр до 1724 стр На 1712 стр
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иванов (Ефимов) Алексей Иванович
Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно