Ефимова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ID
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Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Некрасов (Иванов) Лука Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович

Ревизия 10. Туменское, Феодосинская волость, Коломенский уезд, Московская губерния https://cgamos.ru/skazki/51-8-729/ 1698 стр до 1724 стр На 1712 стр
Рождение ребёнка
1831

Сын: Иванов (Ефимов) Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно

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