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Амосов Кирилл Сергеевич

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Амосов Сергей Андреевич

Мать: Амосова Дарья Федотовна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1888 ст.

Дочь: Амосова Надежда Кирилловна

Мать ребёнка: Амосова Наталья Корнеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1892 ст.

Дочь: Хренова Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Амосова Наталья Корнеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1895 ст.

Дочь: Амосова Фёкла Кирилловна

Мать ребёнка: Амосова Наталья Корнеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1903 ст.

Дочь: Амосова Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Амосова Наталья Корнеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.

Сын: Амосов Платон Кириллович

Мать ребёнка: Амосова Наталья Корнеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1911 ст.

Дочь: Амосова Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Амосова Наталья Корнеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амосова Наталья Корнеевна

Смерть
Неизвестно
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