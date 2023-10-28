Амосов Кирилл Сергеевич
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Амосов Сергей Андреевич
Мать: Амосова Дарья Федотовна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1888 ст.
Дочь: Амосова Надежда Кирилловна
Мать ребёнка: Амосова Наталья Корнеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1892 ст.
Дочь: Хренова Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Амосова Наталья Корнеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1895 ст.
Дочь: Амосова Фёкла Кирилловна
Мать ребёнка: Амосова Наталья Корнеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1903 ст.
Дочь: Амосова Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Амосова Наталья Корнеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.
Мать ребёнка: Амосова Наталья Корнеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1911 ст.
Дочь: Амосова Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Амосова Наталья Корнеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно