Амосова Наталья Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова Наталья Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1888 ст.

Дочь: Амосова Надежда Кирилловна

Отец ребёнка: Амосов Кирилл Сергеевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1892 ст.

Дочь: Хренова Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Амосов Кирилл Сергеевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1895 ст.

Дочь: Амосова Фёкла Кирилловна

Отец ребёнка: Амосов Кирилл Сергеевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1903 ст.

Дочь: Амосова Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Амосов Кирилл Сергеевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.

Сын: Амосов Платон Кириллович

Отец ребёнка: Амосов Кирилл Сергеевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1911 ст.

Дочь: Амосова Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Амосов Кирилл Сергеевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амосов Кирилл Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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