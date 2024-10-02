Muhß Johann Ernst
Место рожденияИжорская колония
Дата рождения22.03.1780
Дата смерти20.04.1846
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1780
Отец: Muhß Joachim Heinrich
Мать: Muhß Maria Regina
Бракосочетание
02.02.1804
Рождение ребёнка
04.12.1804
Дочь: (Muhß) Sophie Catherina
Мать ребёнка: Muhß (Bender) Elisabeth Margarethe
Рождение ребёнка
1807
Сын: Muhß Johann Joachim
Мать ребёнка: Muhß (Bender) Elisabeth Margarethe
Рождение ребёнка
19.04.1810
Сын: Muhß Eduard
Мать ребёнка: Muhß (Bender) Elisabeth Margarethe
Смерть
20.04.1846