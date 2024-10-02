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Muhß Johann Ernst

Место рождения

Ижорская колония

Дата рождения

22.03.1780

Дата смерти

20.04.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1780

Отец: Muhß Joachim Heinrich

Мать: Muhß Maria Regina

Бракосочетание
02.02.1804

Жена: Muhß (Bender) Elisabeth Margarethe

Рождение ребёнка
04.12.1804

Дочь: (Muhß) Sophie Catherina

Мать ребёнка: Muhß (Bender) Elisabeth Margarethe

Рождение ребёнка
1807

Сын: Muhß Johann Joachim

Мать ребёнка: Muhß (Bender) Elisabeth Margarethe

Рождение ребёнка
19.04.1810

Сын: Muhß Eduard

Мать ребёнка: Muhß (Bender) Elisabeth Margarethe

Смерть
20.04.1846

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