Козявкин Петр Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Козявин Венедикт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Козявкина Агриппина Трифоновна
Рождение ребёнка
28.09.1818
Дочь: Козявкина Ефросиния Петровна
Мать ребёнка: Козявкина Агриппина Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Козявкина Агриппина Трифоновна
Рождение ребёнка
12.02.1821
Сын: Козявкин Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Козявкина Агриппина Трифоновна
Рождение ребёнка
16.08.1823
Дочь: Козявкина Васса Петровна
Мать ребёнка: Козявкина Агриппина Трифоновна
Рождение ребёнка
16.08.1823
Мать ребёнка: Козявкина Агриппина Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно