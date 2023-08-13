Козявкин Петр Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявкин Петр Венедиктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Козявин Венедикт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Козявин Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Козявкина Агриппина Трифоновна

Рождение ребёнка
28.09.1818

Дочь: Козявкина Ефросиния Петровна

Мать ребёнка: Козявкина Агриппина Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Козявкин Федор Петрович

Мать ребёнка: Козявкина Агриппина Трифоновна

Рождение ребёнка
12.02.1821

Сын: Козявкин Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Козявкина Агриппина Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1823

Дочь: Козявкина Васса Петровна

Мать ребёнка: Козявкина Агриппина Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1823

Сын: Козявкин Демид Петрович

Мать ребёнка: Козявкина Агриппина Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявкина Агриппина Трифоновна

Смерть
Неизвестно
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