Неонилина Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1966
Дочь: Давыдова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Неонилин Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1968
Дочь: Карицкая Нина Николаевна
Отец ребёнка: Неонилин Николай Иванович
Просвет, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1974
Дочь: Семенова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Неонилин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно