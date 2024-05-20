Неонилина Валентина Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Неонилина Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1966

Дочь: Давыдова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Неонилин Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1968

Дочь: Карицкая Нина Николаевна

Отец ребёнка: Неонилин Николай Иванович

Просвет, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1974

Дочь: Семенова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Неонилин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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