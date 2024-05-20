Неонилин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1966
Дочь: Давыдова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Неонилина Валентина Петровна
Рождение ребёнка
15.07.1968
Дочь: Карицкая Нина Николаевна
Мать ребёнка: Неонилина Валентина Петровна
Просвет, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1974
Дочь: Семенова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Неонилина Валентина Петровна
Смерть
Неизвестно