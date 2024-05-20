Неонилин Николай Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Неонилин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1966

Дочь: Давыдова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Неонилина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
15.07.1968

Дочь: Карицкая Нина Николаевна

Мать ребёнка: Неонилина Валентина Петровна

Просвет, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1974

Дочь: Семенова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Неонилина Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно

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