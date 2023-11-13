Чекулаев Ермил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Дочь: Носкова Александра Ермиловна
Мать ребёнка: не указана
На памятнике 1873, что вероятно не совсем точно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно