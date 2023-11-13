Чекулаев Ермил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекулаев Ермил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Дочь: Носкова Александра Ермиловна

Мать ребёнка: не указана

На памятнике 1873, что вероятно не совсем точно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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