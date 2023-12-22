Гроув Брэндок — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гроув Брэндок

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Сын: Гроув Джон

Мать ребёнка: Гроув Мария Никитична

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Джонс Кэтрин

Мать ребёнка: Гроув Мария Никитична

Рождение ребёнка
1965

Сын: Гроув Пол

Мать ребёнка: Гроув Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гроув Марк

Мать ребёнка: Гроув Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гроув Мария Никитична

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