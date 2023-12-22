Гроув Брэндок
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Сын: Гроув Джон
Мать ребёнка: Гроув Мария Никитична
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Джонс Кэтрин
Мать ребёнка: Гроув Мария Никитична
Рождение ребёнка
1965
Сын: Гроув Пол
Мать ребёнка: Гроув Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гроув Марк
Мать ребёнка: Гроув Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гроув Мария Никитична