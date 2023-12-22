Гроув (Шереметева) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гроув (Шереметева) Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Шереметев Никита Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Сын: Гроув Джон

Отец ребёнка: Гроув Брэндок

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Джонс Кэтрин

Отец ребёнка: Гроув Брэндок

Рождение ребёнка
1965

Сын: Гроув Пол

Отец ребёнка: Гроув Брэндок

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гроув Марк

Отец ребёнка: Гроув Брэндок

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гроув Брэндок

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