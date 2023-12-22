Гроув (Шереметева) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Шереметев Никита Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Сын: Гроув Джон
Отец ребёнка: Гроув Брэндок
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Джонс Кэтрин
Отец ребёнка: Гроув Брэндок
Рождение ребёнка
1965
Сын: Гроув Пол
Отец ребёнка: Гроув Брэндок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гроув Марк
Отец ребёнка: Гроув Брэндок
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гроув Брэндок