Яковлев Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Алексей Семенович
Мать: Яковлева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1978
Сын: Яковлев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Яковлева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1985
Сын: Яковлев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Яковлева Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Галина Ивановна