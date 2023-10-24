Яковлев Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Алексей Семенович

Мать: Яковлева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1978

Сын: Яковлев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Яковлева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1985

Сын: Яковлев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Яковлева Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Галина Ивановна

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