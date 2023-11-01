Яковлева (Соленова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Соленова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1978

Сын: Яковлев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
13.03.1985

Сын: Яковлев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Александр Алексеевич

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