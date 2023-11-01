Яковлева (Соленова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1978
Сын: Яковлев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
13.03.1985
Сын: Яковлев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно