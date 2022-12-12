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Бушуев Иван Тимофеевич

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Место рождения

Васильково, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильково, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.12.1915

Сын: Бушуев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Васильково, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Бушуев Василий Иванович

Мать ребёнка: Бушуева Елена Титовна

Васильково, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Бушуева Елена Титовна

Смерть
Неизвестно
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