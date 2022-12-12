Бушуев Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1915
Сын: Бушуев Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Мать ребёнка: Бушуева Елена Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушуева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Бушуева Елена Титовна
Смерть
Неизвестно