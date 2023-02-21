Бушуева Елена Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушуева Елена Титовна

Бушуева Елена Титовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Бушуев Василий Иванович

Отец ребёнка: Бушуев Иван Тимофеевич

Васильково, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Бушуев Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close