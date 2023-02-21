Бушуева Елена Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Отец ребёнка: Бушуев Иван Тимофеевич
Васильково, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушуева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Бушуев Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно