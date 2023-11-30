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Мартиянов Григорий Иванович

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Место рождения

Ханская, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

05.11.1904

Дата смерти

14.04.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Ханская, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
1925

Жена: Мартиянова Анастасия Андреевна

Ханская, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
20.05.1927

Сын: Мартиянов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Мартиянова Анастасия Андреевна

Ханская, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
25.05.1929

Сын: Мартиянов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Мартиянова Анастасия Андреевна

Ханская, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
08.06.1931

Сын: Мартиянов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Мартиянова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
23.05.1940

Сын: Мартиянов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Мартиянова Анастасия Андреевна

Абадзехская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
23.05.1940

Сын: Мартиянов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.04.1941
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