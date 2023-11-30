Мартиянов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения05.11.1904
Дата смерти14.04.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
20.05.1927
Сын: Мартиянов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Мартиянова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
25.05.1929
Сын: Мартиянов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Мартиянова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
08.06.1931
Сын: Мартиянов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Мартиянова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
23.05.1940
Сын: Мартиянов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Мартиянова Анастасия Андреевна
Абадзехская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
23.05.1940
Сын: Мартиянов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.04.1941