Мартиянов Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1929
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1929
Рождение ребёнка
1960
Сын: Мартиянов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Мартиянова Александра Ильинична
Рождение ребёнка
12.08.1963
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Мартиянова Александра Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
Гуково, город Гуково, Ростовская область