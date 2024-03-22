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Мартиянов Алексей Григорьевич

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Место рождения

Ханская, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

25.05.1929

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1929

Отец: Мартиянов Григорий Иванович

Мать: Мартиянова Анастасия Андреевна

Ханская, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1960

Сын: Мартиянов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Мартиянова Александра Ильинична

Рождение ребёнка
12.08.1963

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Мартиянова Александра Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартиянова Александра Ильинична

Смерть
1995
Гуково, город Гуково, Ростовская область
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