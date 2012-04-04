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Мартиянов Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1931

Дата смерти

04.04.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1931

Отец: Мартиянов Григорий Иванович

Мать: Мартиянова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартиянов Александр Александрович

Мать ребёнка: Мартиянова Тамара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Мартиянова Тамара Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартиянова Тамара Степановна

Смерть
04.04.2012
Новомихайловский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
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