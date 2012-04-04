Мартиянов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1931
Дата смерти04.04.2012
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартиянов Александр Александрович
Мать ребёнка: Мартиянова Тамара Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Мартиянова Тамара Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2012
Новомихайловский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край