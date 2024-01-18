Евдокия (Авдотья) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1849 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.10.1867 ст.
Рождение ребёнка
1870 ст.
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Маковкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Маковкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Маковкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.1968 ст.
Отец ребёнка: Маковкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковкин Семен Михайлович
Отец ребёнка: Маковкин Михаил Васильевич
Смерть
1849 ст.