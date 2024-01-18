Евдокия (Авдотья) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Авдотья) Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1849 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1867 ст.

Муж: Маковкин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1870 ст.

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Маковкин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Маковкин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Маковкин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
19.07.1968 ст.

Сын: Маковкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Маковкин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковкин Семен Михайлович

Отец ребёнка: Маковкин Михаил Васильевич

Смерть
1849 ст.
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