Яценко Лука Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яценко Николай Лукич
Мать ребёнка: Яценко (Потоцкая) Ефросинья Емельяновна
Рождение ребёнка
22.02.1935
Дочь: Моисеева (Яценко) Татьяна Лукична
Мать ребёнка: Яценко (Потоцкая) Ефросинья Емельяновна
Любомировка, Таврический муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно