Яценко Лука Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко Лука Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яценко Николай Лукич

Мать ребёнка: Яценко (Потоцкая) Ефросинья Емельяновна

Рождение ребёнка
22.02.1935

Дочь: Моисеева (Яценко) Татьяна Лукична

Мать ребёнка: Яценко (Потоцкая) Ефросинья Емельяновна

Любомировка, Таврический муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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