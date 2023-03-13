Антипинъ Гервасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипинъ Гервасий

Антипинъ Гервасий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Антипинъ Федоръ

Мать: Антипина Пелагѣя

Бракосочетание
06.02.1894

Жена: Антипина Матрена

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1895

Сын: Антипинъ Василий

Мать ребёнка: Антипина Матрена

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close