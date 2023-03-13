Антипинъ Гервасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Антипинъ Федоръ
Мать: Антипина Пелагѣя
Бракосочетание
06.02.1894
Жена: Антипина Матрена
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1895
Сын: Антипинъ Василий
Мать ребёнка: Антипина Матрена
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан