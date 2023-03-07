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Чупин Авраам Астафьев

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Место рождения

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

29.05.1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Чупин Остафей Федоров

Мать: Чупина Мавра Сергеева

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
14.02.1815 ст.

Жена: Чупина Соломия Максимова

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-40 (ГАТО, г. Томск). Лист 156 оборот. 14.02.1815г. Венчан первым браком деревни Усть-Жеравлихи крестьянина Астафия Чупина сын Авраам той же волости деревни Нижно-Озерной крестьянина Максима Сос... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1821 ст.

Дочь: Чупина Анна Авраамова

Мать ребёнка: Чупина Соломия Максимова

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-51 (ГАТО, г. Томск). Лист 294 на ФС (лист 180 оборот в книге). Д. Красноярской у крестьянина Авраама Чупина родилась дочь Анна 22.08.1821г. Воспреемник - Крестьянина Филимона Пономарева дочь Ан... Показать все
Смерть
29.05.1864 ст.
Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-1-44 (ГААК, г. Барнаул). Лист 88. Умер д. Красноярской Абрам Евстафиев Чупин 67 лет от старости. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=527578279&attributeId=5908&serial=... Показать все
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