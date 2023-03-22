Чупин Остафей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти08.12.1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Чупин Федор Андреев
Мать: Чупина Матрена Трифанова
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Чупина Мавра Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Чупина Мавра Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Чупин Иван Астафьев
Мать ребёнка: Чупина Мавра Сергеева
Рождение ребёнка
05.06.1815 ст.
Дочь: Чупина Акилина Астафьева
Мать ребёнка: Чупина Мавра Сергеева
Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-40 (ГАТО, г. Томск). Лист 151 оборот. Деревни Усть-Жеравлихи у крестьянина Астафия Чупина родилась дочь Акилина 05.06.1815г. Воспреемник - крестьянская дочь Катерина Истомина. https://www.famil... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1818 ст.
Сын: Чупин Федор Остафьев
Мать ребёнка: Чупина Мавра Сергеева
170-9-45 (ГАТО, г. Томск). Лист 177 в книге. Д. Красноярской у крестьянина Остафья Чупина родился сын Федор 02.01.1818г. Воспреемник - священник Василий Молчанов. https://www.familysearch.org/ark:/... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Анна Астафиева
Мать ребёнка: Чупина Мавра Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Мавра Сергеева
Смерть
08.12.1847 ст.
170-9-294а (ГАТО, г. Томск). Лист 1007 на ФС (лист 52 оборот и 53 в книге). Умер д. Красноярской Астафий Федоров Чупин в 74 года от удушья 08.12.1847г. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q... Показать все