Чупин Остафей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупин Остафей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

08.12.1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Чупин Федор Андреев

Мать: Чупина Матрена Трифанова

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Чупин Авраам Астафьев

Мать ребёнка: Чупина Мавра Сергеева

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Чупин Никита Астафьев

Мать ребёнка: Чупина Мавра Сергеева

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Чупин Иван Астафьев

Мать ребёнка: Чупина Мавра Сергеева

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.06.1815 ст.

Дочь: Чупина Акилина Астафьева

Мать ребёнка: Чупина Мавра Сергеева

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-40 (ГАТО, г. Томск). Лист 151 оборот. Деревни Усть-Жеравлихи у крестьянина Астафия Чупина родилась дочь Акилина 05.06.1815г. Воспреемник - крестьянская дочь Катерина Истомина. https://www.famil... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1818 ст.

Сын: Чупин Федор Остафьев

Мать ребёнка: Чупина Мавра Сергеева

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-45 (ГАТО, г. Томск). Лист 177 в книге. Д. Красноярской у крестьянина Остафья Чупина родился сын Федор 02.01.1818г. Воспреемник - священник Василий Молчанов. https://www.familysearch.org/ark:/... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Анна Астафиева

Мать ребёнка: Чупина Мавра Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Мавра Сергеева

Смерть
08.12.1847 ст.
Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-294а (ГАТО, г. Томск). Лист 1007 на ФС (лист 52 оборот и 53 в книге). Умер д. Красноярской Астафий Федоров Чупин в 74 года от удушья 08.12.1847г. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q... Показать все