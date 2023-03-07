Чупина Анна Авраамова
Место рождения
Дата рождения22.08.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1821 ст.
Отец: Чупин Авраам Астафьев
Мать: Чупина Соломия Максимова
170-9-51 (ГАТО, г. Томск). Лист 294 на ФС (лист 180 оборот в книге). Д. Красноярской у крестьянина Авраама Чупина родилась дочь Анна 22.08.1821г. Воспреемник - Крестьянина Филимона Пономарева дочь Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно