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Притвиц Николай Карлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.03.1835

Дата смерти

27.11.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: барон. Принадлежал к старинному дворянскому роду немецкого происхождения.
Образование
13.08.1853
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Пажеский Е.И.В. Корпус Выпущен камер-пажем.
Военная служба
?.09.1853
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: корнет
Военная служба
12.04.1859
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: поручик
Военная служба
17.04.1862
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: штабс-ротмистр
Военная служба
30.08.1863
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: ротмистр Участвовал в подавлении восстания в Польше 1863—1864 годов.
Военная служба
13.02.1866
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: флигель-адъютант
Военная служба
12.05.1867
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: полковник На протяжении 8 лет командовал эскадроном, а затем дивизионом лейб-гвардии Уланского Его Величества полка.
Военная служба
23.04.1872
Воинское звание: полковник Назначен командиром 2-го лейб-гусарского Павлоградского полка.
Бракосочетание
11.05.1873

Жена: Притвиц Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
От этого брака имел четверых детей.
Военная служба
27.07.1876
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: полковник Переведён на должность командующего лейб-гвардии Уланским Его Величества полком.
Рождение ребёнка
21.11.1876

Сын: Притвиц Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Притвиц Мария Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
01.01.1878
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: генерал-майор В должности командующего лейб-гвардии Уланским Его Величества полком участвовал в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов, зачислен в... Показать все
Военная служба
01.07.1883
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: генерал-майор Назначен начальником 1-й бригады кавалерийского запаса (с оставлением в списках Уланского полка) и занимал эту должность вплоть до ... Показать все
Военная служба
30.08.1886
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: генерал-лейтенант
Место жительства
23.02.1894
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Николаю Карловичу и его брату, статскому советнику, состоявшему в звании камергера Карлу Карловичу Притвицу было Высочайшим указом предоставлено вместе с нисходящим потомством пользоваться баронским т... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
27.11.1896
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен в Новодевичьем монастыре.
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