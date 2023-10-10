Притвиц Николай Карлович
Место рождения
Дата рождения11.03.1835
Дата смерти27.11.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: барон. Принадлежал к старинному дворянскому роду немецкого происхождения.
Образование
13.08.1853
Образовательное учреждение: Пажеский Е.И.В. Корпус Выпущен камер-пажем.
Военная служба
?.09.1853
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: корнет
Военная служба
12.04.1859
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: поручик
Военная служба
17.04.1862
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: штабс-ротмистр
Военная служба
30.08.1863
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: ротмистр Участвовал в подавлении восстания в Польше 1863—1864 годов.
Военная служба
13.02.1866
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: флигель-адъютант
Военная служба
12.05.1867
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: полковник На протяжении 8 лет командовал эскадроном, а затем дивизионом лейб-гвардии Уланского Его Величества полка.
Военная служба
23.04.1872
Воинское звание: полковник Назначен командиром 2-го лейб-гусарского Павлоградского полка.
Бракосочетание
11.05.1873
Жена: Притвиц Мария Дмитриевна
От этого брака имел четверых детей.
Военная служба
27.07.1876
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: полковник Переведён на должность командующего лейб-гвардии Уланским Его Величества полком.
Рождение ребёнка
21.11.1876
Сын: Притвиц Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Притвиц Мария Дмитриевна
Военная служба
01.01.1878
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: генерал-майор В должности командующего лейб-гвардии Уланским Его Величества полком участвовал в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов, зачислен в... Показать все
Военная служба
01.07.1883
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: генерал-майор Назначен начальником 1-й бригады кавалерийского запаса (с оставлением в списках Уланского полка) и занимал эту должность вплоть до ... Показать все
Военная служба
30.08.1886
Род войск: Уланский полк лейб-гвардии Воинское звание: генерал-лейтенант
Место жительства
23.02.1894
Николаю Карловичу и его брату, статскому советнику, состоявшему в звании камергера Карлу Карловичу Притвицу было Высочайшим указом предоставлено вместе с нисходящим потомством пользоваться баронским т... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.11.1896
Похоронен в Новодевичьем монастыре.