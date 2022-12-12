Квасникова Акилина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова Акилина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1914

Сын: Квасников Иван Илларионович

Отец ребёнка: Квасников Илларион Евдокимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасников Илларион Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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