Маталындина Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Маталындин Николай Иванович
Отец ребёнка: Маталындин Иван Наумович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Маталындин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Маталындин Иван Наумович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Маталындин Иван Наумович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Маталындина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Маталындин Иван Наумович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Маталындин-Наумов Василий Иванович
Отец ребёнка: Маталындин Иван Наумович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Маталындин Иван Наумович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Маталындин Иван Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно