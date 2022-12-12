Маталындина Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маталындина Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Маталындин Николай Иванович

Отец ребёнка: Маталындин Иван Наумович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Маталындин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Маталындин Иван Наумович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Маталындин Иван Иванович

Отец ребёнка: Маталындин Иван Наумович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Маталындина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Маталындин Иван Наумович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Маталындин-Наумов Василий Иванович

Отец ребёнка: Маталындин Иван Наумович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Маталындин Наум Иванович

Отец ребёнка: Маталындин Иван Наумович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Маталындин Нил Иванович

Отец ребёнка: Маталындин Иван Наумович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маталындин Иван Наумович

Смерть
Неизвестно
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