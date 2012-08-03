Павлов Леонид Ефимович
Место рождения
Дата рождения25.02.1927
Дата смерти03.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927
Отец: Павлов Ефим Михайлович
Призыв на военную службу
1944
Военная служба
1944
Военная награда
Около 1946
За победу над Германией
Демобилизация
1953
Рождение ребёнка
02.10.1958
Мать ребёнка: Павлова Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Лидия Ивановна
Смерть
03.08.2012