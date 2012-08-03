Павлов Леонид Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Леонид Ефимович

Павлов Леонид Ефимович

avatar

Место рождения

Расшеватская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

25.02.1927

Дата смерти

03.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927

Отец: Павлов Ефим Михайлович

Мать: Павлова Татьяна Ильинична

Расшеватская, Новоалександровский, Ставропольский край
Призыв на военную службу
1944
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Военная служба
1944
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Военная награда
Около 1946
За победу над Германией
Демобилизация
1953
Рождение ребёнка
02.10.1958

Сын: Павлов Михаил Леонидович

Мать ребёнка: Павлова Лидия Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Лидия Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
03.08.2012
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close