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Марченко Тимофей Петрович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1768

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Марченко Петр Маркович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Феодосия Тимофеевна

Мать ребёнка: Марченко Домникия

Рождение ребёнка
1818

Сын: Марченко Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Марченко Домникия

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Марченко Домникия

Смерть
1826
Похороны
Неизвестно
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