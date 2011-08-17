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Казанцев Виктор Фёдорович

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Место рождения

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан

Дата рождения

18.10.1951

Дата смерти

17.08.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1951

Отец: Казанцев Фёдор

Мать: Казанцева Мария Петровна

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
31.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
04.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.08.2011
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
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