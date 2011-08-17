Казанцев Виктор Фёдорович
Место рожденияБухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Дата рождения18.10.1951
Дата смерти17.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1951
Отец: Казанцев Фёдор
Мать: Казанцева Мария Петровна
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
31.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
04.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.08.2011
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан