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Долотов Киприан (Трифонов)

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Долотов ?

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.05.1887

Жена: Долотова Мария Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1892

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Долотова Мария Григорьева

Рождение ребёнка
24.03.1896

Дочь: Мария Киприянова

Мать ребёнка: Долотова Мария Григорьева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Долотов Филипп (Киприанов)

Мать ребёнка: Долотова Мария Григорьева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1901

Дочь: Ульяния Киприянова

Мать ребёнка: Долотова Мария Григорьева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1904

Сын: Долотов Фёдор Киприянов

Мать ребёнка: Долотова Мария Григорьева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1907

Сын: Долотов Тимофей (Киприанов)

Мать ребёнка: Долотова Мария Григорьева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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