Долотов Киприан (Трифонов)
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.05.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1892
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Долотова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
24.03.1896
Дочь: Мария Киприянова
Мать ребёнка: Долотова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1898
Сын: Долотов Филипп (Киприанов)
Мать ребёнка: Долотова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
10.08.1901
Дочь: Ульяния Киприянова
Мать ребёнка: Долотова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
06.06.1904
Мать ребёнка: Долотова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
18.08.1907
Сын: Долотов Тимофей (Киприанов)
Мать ребёнка: Долотова Мария Григорьева
Смерть
Неизвестно