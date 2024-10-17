Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1739

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1751

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Евдакия Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно

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