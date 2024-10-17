Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1751
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Евдакия Иванова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Смерть
Неизвестно