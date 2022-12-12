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Смирнова Александра Игнатьевна

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Место рождения

Городищи, Холмский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

22.04.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Городищи, Холмский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Смирнов Павел Никитович

Отец ребёнка: Смирнов Никита Герасимович

Житницы, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Никита Герасимович

Синяково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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