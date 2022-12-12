Смирнова Александра Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Смирнов Никита Герасимович
Житницы, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Синяково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область