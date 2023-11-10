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Белолипцева Нина Дмитриевна
Белолипцева Нина Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Женский
Отец
Белолипцев Дмитрий Федорович
1894 г.р.
Мать
Полевая Феодора
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Белолипцев Дмитрий Федорович
Мать:
Полевая Феодора
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