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Панжинская Манефа Игнатова

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Панжинский Игнат Антонович

Мать: Панжинская Евдокия Петровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно