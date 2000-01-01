Попов Семён Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Семён Степанович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1868

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Попов Степан Георгиевич

Мать: Попова Степанида

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
15.07.1868 ст.

Сын: Попов Илья Семёнович

Мать ребёнка: Попова Устина Логинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Устина Логинова

Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1868
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