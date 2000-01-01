Попов Семён Степанович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Попов Степан Георгиевич
Мать: Попова Степанида
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
15.07.1868 ст.
Сын: Попов Илья Семёнович
Мать ребёнка: Попова Устина Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Устина Логинова
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1868