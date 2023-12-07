Мазнева Мария Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазнева Мария Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дементий

Мать: -

Рождение ребёнка
19.12.1931

Дочь: Свиридова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Мазнев Семён

Должонки, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомичёва Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Мазнев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пенькова Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Мазнев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазнев Николай Семёнович

Отец ребёнка: Мазнев Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазнев Семён

Смерть
23.09.1977
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