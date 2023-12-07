Мазнева Мария Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.09.1977
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1931
Дочь: Свиридова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Мазнев Семён
Должонки, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомичёва Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Мазнев Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пенькова Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Мазнев Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мазнев Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазнев Семён
Смерть
23.09.1977