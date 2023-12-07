Мазнев Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1931
Дочь: Свиридова Анна Семёновна
Мать ребёнка: Мазнева Мария Дементьевна
Должонки, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомичёва Ольга Семёновна
Мать ребёнка: Мазнева Мария Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пенькова Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Мазнева Мария Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мазнева Мария Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно