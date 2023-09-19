Быбина Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быбина Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1862

Сын: Быбин Николай Иванович

Отец ребёнка: Быбин Иван Кирьянович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.07.1864

Сын: Быбин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Быбин Иван Кирьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быбин Иван Кирьянович

Смерть
Неизвестно
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