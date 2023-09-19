Быбина Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1862
Отец ребёнка: Быбин Иван Кирьянович
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.07.1864
Отец ребёнка: Быбин Иван Кирьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно