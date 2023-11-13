Крайнов Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти09.07.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
15.02.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1861
Мать ребёнка: Крайнова Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
25.01.1863
Дочь: Лысова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Крайнова Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
26.11.1866
Мать ребёнка: Крайнова Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
15.04.1870
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Крайнова Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
28.06.1872
Мать ребёнка: Крайнова Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
20.03.1875
Дочь: Сорокина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Крайнова Прасковья Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.1905
Причина смерти: порок сердца
Похороны
11.07.1905
Кладбище: Васильевское