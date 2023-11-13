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Крайнов Иван Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

09.07.1905

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Крайнов-Башкиров Никита Никифорович

Мать: Крайнова Анна Кузьминична

Бракосочетание
15.02.1860

Жена: Крайнова Прасковья Никифоровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1861

Сын: Крайнов Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Крайнова Прасковья Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1863

Дочь: Лысова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Крайнова Прасковья Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1866

Сын: Крайнов Яков Иванович

Мать ребёнка: Крайнова Прасковья Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1870

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Крайнова Прасковья Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1872

Сын: Крайнов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Крайнова Прасковья Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1875

Дочь: Сорокина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Крайнова Прасковья Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.07.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: порок сердца
Похороны
11.07.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Васильевское
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