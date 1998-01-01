Римская-Корсакова (Афанасьева) Варвара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1894
Дочь: Римская-Корсакова Варвара Евгеньевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Евгений Матвеевич
Рождение ребёнка
28.10.1897
Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Евгеньевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Евгений Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно