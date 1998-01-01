Римская-Корсакова (Афанасьева) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Афанасьева) Варвара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1894

Дочь: Римская-Корсакова Варвара Евгеньевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Евгений Матвеевич

Рождение ребёнка
28.10.1897

Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Евгеньевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Евгений Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Евгений Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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