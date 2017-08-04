Сентюрина Синёва Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентюрина Синёва Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1954

Дата смерти

04.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Захарова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Сентюрин Николай Федорович

Рождение ребёнка
07.07.1978

Дочь: Названова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Сентюрин Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентюрин Николай Федорович

Смерть
04.08.2017