Сентюрина Синёва Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1954
Дата смерти04.08.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Захарова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Сентюрин Николай Федорович
Рождение ребёнка
07.07.1978
Дочь: Названова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Сентюрин Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2017