Патрина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Патрин Артемий Савич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Патрин Артемий Савич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрин Митрофан Артемьевич
Отец ребёнка: Патрин Артемий Савич
Смерть
После 1762
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область