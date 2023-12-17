Патрина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Патрин Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Патрин Артемий Савич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрин Артемий Савич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрин Митрофан Артемьевич

Отец ребёнка: Патрин Артемий Савич

Смерть
После 1762
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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