Тормина Анна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Торминъ Степанъ
Отец ребёнка: Торминъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Торминъ Данила
Отец ребёнка: Торминъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Торминъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Торминъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Торминъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торминъ Дмитрий