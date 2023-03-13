Тормина Анна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТормина Анна Карпова

Тормина Анна Карпова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Торминъ Степанъ

Отец ребёнка: Торминъ Дмитрий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Торминъ Данила

Отец ребёнка: Торминъ Дмитрий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Торминъ Дмитрий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Торминъ Дмитрий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Торминъ Дмитрий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торминъ Дмитрий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close